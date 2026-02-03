**Tunnel subportuale | l’ingegneria del futuro conduce alla variante**

Il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, ha chiarito che il nuovo tunnel sotto il porto di Genova non comporterà la demolizione della Sopraelevata Aldo Moro. La decisione ha sorpreso molti, perché si temeva che l’opera potesse portare a tagliare uno dei simboli della città. Ora si lavora per trovare soluzioni che rispettino l’identità di Genova senza rinunciare ai progetti di modernizzazione.

Il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, ha dichiarato che il tunnel subportuale non prevederà l’abbattimento della Sopraelevata Aldo Moro, storica arteria genovese. L’ingegneria del nuovo passaggio, finanziato da Autostrade per l’Italia come ristoro per il crollo del ponte Morandi, è in fase di studio. Le operazioni saranno realizzate senza toccare l’opera esistente, in un’area dove il bando di gara aveva previsto un abbattimento parziale. Secondo Bucci, l’ipotesi alternativa, che non comporterà costi aggiuntivi, verrà approvata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Questo nuovo piano è stato presentato a seguito di un incontro promosso dal Partito Democratico a Genova, con il titolo “Quale futuro per la Sopraelevata”. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - **”Tunnel subportuale: l’ingegneria del futuro conduce alla variante”** Approfondimenti su Tunnel Subportuale Tunnel subportuale: Bucci, "Al lavoro per la variante senza abbattere la Sopraelevata" Bucci annuncia che stanno lavorando per creare una variante del tunnel subportuale che non richieda l’abbattimento della Sopraelevata. Autostrade, al via la gara per il Lotto B del tunnel subportuale di Genova Autostrade per l’Italia ha avviato la procedura di gara per il Lotto B del tunnel subportuale di Genova. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Tunnel Subportuale Tunnel subportuale, Tursi: Finora poco confronto, chiederemo approfondimentiL’assessore ai Lavori pubblici Ferrante a margine del convegno organizzato dal Pd sul futuro della sopraelavata:Non esiste il tema del superamento della sopraelevata finché non sarà veramente realizz ... primocanale.it Tunnel subportuale di Genova, dubbi sull'opera ma intanto parte il bandoNonostante i dubbi manifestati da più parti sulla realizzazione del tunnel subportuale di Genova parte il bando per lo scavo. Autostrade per l’Italia annuncia di aver trasmesso oggi (venerdì 23 gennai ... primocanale.it Dalla Fiera di Sant’Agata ai lavori del Tunnel Subportuale, traffico condizionato in più zone della città - facebook.com facebook Tunnel Subportuale: cambia la viabilità in un tratto di corso Aurelio Saffi Dalle ore 21:00 di mercoledì 28 gennaio e fino alle ore 24:00 del 30 novembre, entrano in vigore nuove prescrizioni. smart.comune.genova.it/comunicati-sta… x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.