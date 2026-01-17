Sanremo 2026 quando inizia | le date salienti del 76° Festival

Sanremo 2026 si avvicina, portando con sé l’attesa del 76° Festival della canzone italiana. L’evento, tra i più seguiti e discussi nel panorama televisivo, si svolgerà in date da definirsi, con alcune variazioni rispetto al passato. In questo articolo vi forniremo tutte le informazioni principali sulle date salienti e le novità previste per questa edizione.

L’appuntamento con la musica più osservato, più chiacchierato, più amato della televisione italiana sta per tornare, ma con una piccola, significativa variazione sul calendario di cui vi avevamo già dato conto. Il Festival di Sanremo 2026 non viene infatti trasmesso all’inizio di febbraio, come da consuetudine degli ultimi anni, bensì nell’ ultima settimana del mese, per lasciare spazio alle gare in programma per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Le date di Sanremo 2026. La 76ª edizione del Festival della canzone italiana si svolgerà infatti da martedì 24 a sabato 28 febbraio 2026, sempre nella cornice del Teatro Ariston. 🔗 Leggi su Dilei.it

