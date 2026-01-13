Quando inizia Sanremo 2026 | le date delle cinque serate del Festival

Il Festival di Sanremo 2026 si svolgerà dal 24 al 28 febbraio, condotto da Carlo Conti. Le date sono leggermente spostate rispetto agli anni precedenti, a causa delle Olimpiadi invernali Milano Cortina. L’evento si svolgerà in cinque serate, offrendo agli spettatori italiani e internazionali una tradizionale vetrina per la musica e i nuovi talenti del panorama musicale italiano.

Le date del Festival di Sanremo 2026, condotto ancora una volta da Carlo Conti, si terranno dal 24 al 28 febbraio 2026, in ritardo rispetto al solito a causa delle Olimpiadi invernali Milano Cortina. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Quando inizia sanremo 2026 date ufficiali del festival Leggi anche: Festival di Sanremo 2026: Laura Pausini co-conduttrice delle cinque serate La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Sanremo 2026, il programma delle 5 serate: quando inizia, conduttori, ospiti, canzoni e i big in gara; Sanremo 2026, i cantanti e le canzoni. Tutto sul Festival e il programma delle serate; Festival di Sanremo 2026: programma serata per serata, date, conduttori, canzoni, big in gara e tutto quello che c'è da sapere; Tutti gli ospiti di Sanremo 2026, da Max Pezzali sulla nave a Lady Gaga possibile guest star. Sanremo 2026, il programma delle 5 serate: quando inizia, conduttori, ospiti, canzoni e i big in gara - Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon. libero.it

Chi sono i co-conduttori di Sanremo 2026? I nomi ufficiali svelati da Carlo Conti - Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: Sanremo 2026 entra nel vivo e l’attenzione del pubblico si concentra su uno degli snodi più attesi della ... ilsipontino.net

Sanremo 2026, Carlo Conti annuncio a sorpresa al TG1: «Max Pezzali ospite tutte le sere sulla nave» - Carlo Conti è intervenuto in diretta al TG1 delle 20 con un annuncio su Sanremo 2026: Max Pezzali sulla nave del Festival! superguidatv.it

Laura Pausini sarà la co-conduttrice delle cinque serate del Festival di Sanremo 2026

Inizia il 2026 con i primi due fashion international Sanremo fashion week 25/26 febbraio e Milano fashion week dal 27 febbraio al 3 marzo inviti open per stilisti e modelle con Vincenzo Testa Alessandro Palmiero Salvatore Squatrito Reggie Bell Terenzio Mont - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.