Quando Forlì fece la lunga prova | il Cai celebra la storica battaglia del 1282 con un incontro pubblico
Il Cai di Forlì ha organizzato una serata per ricordare la battaglia del 1282, dopo che nel passato la città affrontò un momento cruciale. La serata si concentra sulla famosa
Un tuffo nel Medioevo tra strategia militare, astrologia e letteratura. Il comitato scientifico del Club Alpino Italiano (Cao) sezione "Mario Lombardini" di Forlì dedica una serata speciale a uno degli episodi più gloriosi e cruenti della storia cittadina: la Battaglia di Forlì del 1° maggio 1282. L’evento si terrà giovedì 26 febbraio alle 21 nella sede del Cai Forlì, in Viale dell’Appennino 375. Al centro dell’incontro, il memorabile scontro che vide le truppe francesi, inviate da Papa Martino IV per sottomettere i ghibellini forlivesi, cadere in una clamorosa disfatta. Fu una vittoria figlia di un connubio insolito: da un lato il genio tattico di Guido da Montefeltro, dall'altro i vaticini del celebre astrologo Guido Bonatti, i cui consigli furono determinanti per le sorti della battaglia.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Strage di Bologna: a Padova un incontro pubblico per analizzare la storica sentenza sui mandanti
Giovedì 22 gennaio, al circolo Arci XXV Aprile di Padova, si terrà un incontro pubblico dedicato all’analisi della storica sentenza sui mandanti della strage di Bologna del 1980.
“Vivere la montagna in sicurezza", l'incontro con il Cai e il Soccorso alpino fa il pieno
Ieri sera, presso la sala piena dei Cai di Dervio e Bellano, si è svolto un incontro dedicato alla sicurezza in montagna.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Forlì, oggi è in palio una fetta di salvezza: Bisogna far di tutto per battere il PontederaAl Morgagni (ore 18) vale doppio contro il fanalino di coda. Mister Miramari non si fida (Loro ben organizzati) ma rilancia: Ora c’è fiducia ... msn.com
Pianese, Birindelli: Contro il Forlì è il momento di raccogliere quando abbiamo seminatoSiamo partiti nel nostro lavoro analizzando la partita precedente, come facciamo sempre. A Pontedera ci siamo prodotti in un buon avvio, con una mezz’ora di buona proposta e aggressività. Questa ... tuttomercatoweb.com
A Forlì, Rod Griffin non è stato semplicemente un giocatore straniero. È stato un tempo preciso della vita, un ricordo che torna ogni volta che si parla di basket vero, quello che ti fa alzare in piedi senza pensarci. Arrivò nell’autunno del 1978 quasi in silenzio, co - facebook.com facebook