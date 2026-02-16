Quando Forlì fece la lunga prova | il Cai celebra la storica battaglia del 1282 con un incontro pubblico

Il Cai di Forlì ha organizzato una serata per ricordare la battaglia del 1282, dopo che nel passato la città affrontò un momento cruciale. La serata si concentra sulla famosa

Un tuffo nel Medioevo tra strategia militare, astrologia e letteratura. Il comitato scientifico del Club Alpino Italiano (Cao) sezione "Mario Lombardini" di Forlì dedica una serata speciale a uno degli episodi più gloriosi e cruenti della storia cittadina: la Battaglia di Forlì del 1° maggio 1282. L’evento si terrà giovedì 26 febbraio alle 21 nella sede del Cai Forlì, in Viale dell’Appennino 375. Al centro dell’incontro, il memorabile scontro che vide le truppe francesi, inviate da Papa Martino IV per sottomettere i ghibellini forlivesi, cadere in una clamorosa disfatta. Fu una vittoria figlia di un connubio insolito: da un lato il genio tattico di Guido da Montefeltro, dall'altro i vaticini del celebre astrologo Guido Bonatti, i cui consigli furono determinanti per le sorti della battaglia.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Giovedì 22 gennaio, al circolo Arci XXV Aprile di Padova, si terrà un incontro pubblico dedicato all’analisi della storica sentenza sui mandanti della strage di Bologna del 1980.

Ieri sera, presso la sala piena dei Cai di Dervio e Bellano, si è svolto un incontro dedicato alla sicurezza in montagna.

