Strage di Bologna | a Padova un incontro pubblico per analizzare la storica sentenza sui mandanti
Giovedì 22 gennaio, al circolo Arci XXV Aprile di Padova, si terrà un incontro pubblico dedicato all’analisi della storica sentenza sui mandanti della strage di Bologna del 1980. L’appuntamento offre l’opportunità di approfondire gli aspetti giudiziari e storici di uno degli eventi più tragici della nostra storia recente, contribuendo a mantenere viva l’attenzione sulla ricerca di verità e giustizia.
L’appuntamento è al circolo Arci XXV Aprile di II Vicolo Magenta, giovedì 22 gennaioLa verità sulla strage di Bologna: a Padova un incontro pubblico per analizzare la storica sentenza sui mandantiA oltre quarant’anni dal tragico 2 agosto 1980, la ricerca della verità sulla strage alla stazione di.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Argomenti discussi: Paolo Bellini era alla stazione di Bologna il giorno della strage; Strage di Bologna, i familiari delle vittime: ora cercare i legami con altre stragi; Strage di Bologna, le motivazioni della Cassazione: Accertato contributo Bellini, suo alibi falso; Strage di Bologna, la Cassazione chiude il cerchio su Paolo Bellini.
