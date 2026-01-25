Vivere la montagna in sicurezza l' incontro con il Cai e il Soccorso alpino fa il pieno

Ieri sera, presso la sala piena dei Cai di Dervio e Bellano, si è svolto un incontro dedicato alla sicurezza in montagna. L’evento, promosso in collaborazione con la stazione Valsassina - Valvarrone del Soccorso alpino, ha affrontato temi di prevenzione e gestione degli imprevisti, offrendo utili indicazioni per vivere la montagna in sicurezza e consapevolezza.

Sala piena e posti a sedere esauriti, ieri sera, per l’incontro dedicato al tema “Vivere la montagna in sicurezza - Serata sulla sicurezza in montagna, prevenzione e gestione degli imprevisti”, promossa dai Cai di Dervio e Bellano, in collaborazione con la stazione Valsassina - Valvarrone della.🔗 Leggi su Leccotoday.it “Sicuri in montagna d’inverno”, prevenzione con il Soccorso alpino e speleologico del CaiIn inverno, la montagna offre paesaggi suggestivi, ma è importante affrontarla con attenzione. Operazione “sicuri in montagna d’inverno” con il Soccorso alpino e speleologico del CaiL'operazione “Sicuri in montagna d’inverno” promuove la sicurezza nelle attività in ambiente montano, coinvolgendo il Soccorso alpino e speleologico del Cai. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Una capretta rimane bloccata in parete, in azione il soccorso alpino Argomenti discussi: Vivere la montagna in sicurezza; Passione settimana bianca: un italiano su due va a sciare e la montagna diventa slow; Vivere la montagna in sicurezza, l'incontro con il Cai e il Soccorso alpino fa il pieno; Il Cai premia i laureati. Per vivere la montagna. VIVERE LA MONTAGNA IN SICUREZZA, SERATA CON IL SOCCORSO ALPINODERVIO – Sala piena e posti a sedere esauriti, ieri sera, per l’incontro dedicato al tema Vivere la montagna in sicurezza – Serata sulla sicurezza in montagna, prevenzione e gestione degli imprevisti ... valsassinanews.com Vivere la montagna in sicurezza, l'incontro con il Cai e il Soccorso alpino fa il pienoSala piena e posti a sedere esauriti, ieri sera, per l’incontro dedicato al tema Vivere la montagna in sicurezza - Serata sulla sicurezza in montagna, prevenzione e gestione degli imprevisti, promos ... leccotoday.it I giovani vogliono vivere in montagna Le telecamere di Siamo Noi sono andate a Biforco, in Toscana. Qui, la vita lenta permette di riscoprire il valore delle relazioni. "La montagna non è isolamento, ma un modo consapevole di abitare il presente". La puntata - facebook.com facebook I giovani vogliono vivere in montagna Le telecamere di @siamonoitv2000 sono andate a Biforco, in Toscana. Qui, la vita lenta permette di riscoprire il valore delle relazioni. "La montagna non è isolamento, ma un modo consapevole di abitare il presente". La x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.