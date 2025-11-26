Basket la nuova Italia di Banchi comincia le Qualificazioni Mondiali Vietato sbagliare con l’Islanda
Si alzerà domani la prima palla a due nel cammino dell’Italia nelle Qualificazioni ai Mondiali 2027. Sarà un percorso decisamente duro quello della nuova nazionale di Luca Banchi, che comincerà la sua avventura sulla panchina azzurra contro l’Islanda. Si giocherà a Tortona e sarà una partita subito fondamentale per l’Italia che non può davvero permettersi un passo falso tra le mura amiche. Il format delle qualificazioni è strutturato su due fasi con un primo girone da 4 squadre ed un secondo poi da sei squadre, anche se nella seconda fase si affronteranno tre squadre completamente diverse rispetto alla prima. 🔗 Leggi su Oasport.it
