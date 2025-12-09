Aquilonia presenta Natale Insieme

Aquilonia si prepara a vivere un Natale ricco di eventi e tradizioni con il programma “Natale Insieme”. La rassegna, che si svolgerà fino al 9 gennaio 2025/2026, coinvolgerà tutta la comunità con diverse iniziative festive, creando un’atmosfera di festa e condivisione per cittadini e visitatori.

Aquilonia si prepara a vivere un Natale intenso e partecipato con il programma “Natale Insieme”, la rassegna delle festività 20252026 che fino al 9 gennaio animerà il paese con un ricco calendario di iniziative dedicate alla comunità.Il progetto, promosso dal Comune, nasce con l’obiettivo di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Necrologi Aquilonia - facebook.com Vai su Facebook

“Natale insieme”: un mese di eventi per le festività in paese - Il Comune di Pitigliano presenta "Natale Insieme", il cartellone degli eventi di Natale 2025 a Pitigliano, in provincia di Grosseto ... Lo riporta grossetonotizie.com