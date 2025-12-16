Vogliamo prendere il treno flashmob di Legambiente Campania per il diritto alla mobilità sostenibile anche ad Avellino

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Legambiente Campania organizza un flashmob e un sit-in ad Avellino per sensibilizzare sull'importanza della mobilità sostenibile e richiamare l’attenzione sulla riattivazione della linea ferroviaria locale, evidenziando il ruolo del trasporto ferroviario come elemento chiave per una mobilità più ecologica e accessibile nella regione.

Legambiente Campania promuove un sit-in per richiamare l’attenzione sul diritto alla mobilità sostenibile, sull’importanza del trasporto ferroviario e sulla necessità della riattivazione della linea ferroviaria ad Avellino. Servono servizi efficienti e accessibili per cittadini, studenti e. Avellinotoday.it

