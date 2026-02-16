Quadri in cambio della mostra Sabrina De Capitani alla sbarra

Sabrina De Capitani, ex portavoce del presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno, si trova davanti al giudice di Monza per un’accusa di corruzione. La vicenda nasce da un accordo tra l’artista e un collezionista: in cambio di alcune sue opere, De Capitani avrebbe ottenuto una mostra personale. La situazione si è complicata quando gli investigatori hanno scoperto che la proposta di scambio sarebbe stata legata a tentativi di favorire interessi personali.

Verrà celebrato al Tribunale di Monza il processo che vede accusata di corruzione Sabrina De Capitani, la monzese ex portavoce del presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno. Con lei è imputato anche l'artista Omar Hassan, ex pugile italo egiziano diventato pittore. Nel mirino un quadro raffigurante la città di Palermo che, secondo l'accusa, la ex portavoce avrebbe promesso di fare vendere alla Fondazione Federico II, cessione che comunque non si concretizzò. L'inchiesta è un filone delle indagini sul presunto scandalo della corruzione all'interno dell'Assemblea regionale siciliana e riguarda la mostra dell'artista tenuta a Palazzo Reale a Palermo fra il marzo e l'ottobre 2023.