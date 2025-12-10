Montevarchi La mostra di Capitani un omaggio al mondo dei fiori

A Montevarchi, durante il periodo natalizio, torna l'appuntamento con l'arte grazie alla mostra promossa dalla Fondazione Mauro e Nuccia Capitani. Un omaggio al mondo dei fiori che si inserisce nella tradizione di valorizzare la creatività e la bellezza, offrendo al pubblico un'esperienza culturale ricca e suggestiva.

Come avviene ormai da alcuni anni, Montevarchi rinnova nel periodo natalizio l'appuntamento con l'arte ospitando la mostra promossa dalla Fondazione Mauro e Nuccia Capitani. La rassegna, giunta alla quarta edizione, è stata inaugurata sabato scorso negli spazi del Palazzo del Podestà e resterà aperta al pubblico fino all'Epifania. Intitolata "Grazie dei fiori", l'esposizione trentanove opere realizzate da trenta artisti, offrendo un percorso che attraversa il Novecento e arriva alla contemporaneità. Tra i nomi presenti spiccano quelli di Ottone Rosai e Venturino Venturi, accanto ad altri protagonisti dell'arte moderna italiana.

