Pyrex, rapper romano, si racconta senza filtri sul suo ultimo album “King Of Dark”, spiegando di aver scelto di non inserire tracce troppo sperimentali per mantenere un sound più diretto e deciso.

“Non ho voluto fare il ‘disco completo’, dove metti una traccia più aperta per accontentare un po’ tutti”, così Pyrex, senza troppi giri di parole, mentre parlava del suo ultimo progetto “King Of Dark”. L’album, “molto estremista nelle direzioni che prende”, è consapevolmente molto autoreferenziale e poco sociale. Dodici è il numero delle tracce e nove quello degli artisti ospiti. C’è la quota Dark Polo Gang con Tony Effe, Wayne e Side Baby (e no, non c’è il produttore Sick Luke), la fascia trap e “streaming garantito” con Sfera Ebbasta, Tedua, Shiva e Capo Plaza. Nella traccia “Che C’è?!” sono presenti anche due rapper emergenti: Rrari Dal Tacco e Flaco G. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Il denaro non va demonizzato. Meglio studiare o lavorare? Non lo so, difficile avere una stabilità. Sono stato in terapia perché arricciavo i capelli con le mani": così Pyrex

