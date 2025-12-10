Nel garage delle torture a Roma parla una vittima della baby gang | Mi hanno strappato i capelli con un coltello
Un grave episodio di violenza ha coinvolto una vittima della baby gang nel garage delle torture a Roma. La testimonianza racconta di abusi, torture e umiliazioni subite, evidenziando la brutalità di un fenomeno che desta grande preoccupazione nella capitale.
«Mi hanno spogliato in mutande, poi mi hanno legato alla sedia e, dopo avermi torturato, mi hanno coperto il volto con lo scotch e bastonato». È il drammatico racconto di uno dei giovani presi in ostaggio lo scorso gennaio da una banda di giovani spacciatori, che lo ha sequestrato nella sua abitazione e poi torturato in un garage alla Massimina, a Roma. Lui, Marius – nome di fantasia – ha soltanto 16 anni e un debito di droga: 37 mila euro per una partita di hashish mai pagata. È questo il motivo della spedizione punitiva messa in atto dal branco, composto da tre maggiorenni e quattro minorenni, arrestati ieri con le accuse di tortura, sequestro di persona e porto abusivo di esplosivo. 🔗 Leggi su Open.online
ROMA. IL GARAGE DEGLI ORRORI. Roma, la gang delle torture: pugni, sprangate e acqua bollente addosso dopo il sequestro delle persone. Coinvolti anche minorenni Fermate 11 persone, 6 maggiorenni e 5 minorenni: le vittime prese a casa con la forza e - facebook.com Vai su Facebook
Sequestravano e torturavano in un garage chi non pagava i debiti di droga. Arrestate a Roma dai @_Carabinieri_ undici persone, cinque sono minorenni. @TgrRaiLazio rainews.it/tgr/news rainews.it/tgr/lazio/arti…. Vai su X
Il garage delle torture alla Massimina: vittime bendate, picchiate e seviziate con l’acqua bollente. Coinvolti anche minori - Le violenze venivano inflitte a scopo di estorsione, per debiti di droga, ma anche per motivi di gelosia ... Come scrive quotidiano.net
Agenas, bene le Marche. Meno Ascoli e Fermo ilrestodelcarlino.it
Libertà e dissenso, l’Italia è declassata: lo spazio civico è “ostruito” come in Ungheria. Il report del ... ilfattoquotidiano.it
Basket B Interregionale. L’Olimpia Castello perde anche il derby contro Ozzano sport.quotidiano.net
Elezioni Honduras: vince il candidato sostenuto da Trump periodicodaily.com
Juventus, Giaretta (DS Pafos): “Con la Juve possiamo pareggiare” ilprimatonazionale.i
Milo Ventimiglia: "I giovani fan mi dicono 'Non somigli più al personaggio di Una mamma per amica" movieplayer.it