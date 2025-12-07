Futuro di dragon ball in pericolo | i segnali da non ignorare

Il mondo di Dragon Ball sta affrontando un momento di incertezza senza precedenti. Per la prima volta nella lunga storia della serie, i personaggi principali, tra cui Goku e i suoi alleati più affezionati, si trovano di fronte a un futuro senza la guida creativa di Akira Toriyama. Sebbene la gestione attuale sia affidata a professionisti di fiducia, il progresso della saga e la qualità delle novità generano dubbi tra i fan. In questo scenario complesso, si evidenziano osservazioni critiche provenienti da figure che hanno contribuito storicamente al successo del franchise. Il loro punto di vista mette in discussione le scelte imprenditoriali e artistiche recenti, sollevando interrogativi sul futuro del mito di Dragon Ball.

