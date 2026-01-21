Luis Enrique esplode dopo il ko del PSG | Abbiamo perso perché il calcio è una me**da fa schifo

Dopo la sconfitta del PSG contro lo Sporting Lisbona, Luis Enrique ha espresso tutta la sua delusione, commentando con tono amaro e diretto. Il tecnico spagnolo ha sottolineato le difficoltà imprevedibili del calcio, evidenziando come anche una squadra dominante possa uscire sconfitta. Questa reazione mette in luce la natura imprevedibile e spesso insoddisfacente dello sport, al di là dei risultati e delle aspettative.

Luis Enrique non può credere al fatto di aver perso contro lo Sporting Lisbona nonostante il suo PSG avesse dominato la partita: "Questo perché il calcio a volte fa schifo, è una me**a".🔗 Leggi su Fanpage.it Luis Enrique e gli avversari del PSG in Champions: “Un giorno dovremmo truccare il sorteggio”Luis Enrique, allenatore del Paris Saint-Germain, riflette con una battuta sulle sfide in Champions League, evidenziando il paradosso di affrontare squadre di quarta fascia con un livello di difficoltà elevato. Luis Enrique e la frustrazione per il ko con lo Sporting: "Il calcio è uno sport di mer..."Luis Enrique, allenatore del Psg, ha espresso la sua delusione dopo la sconfitta per 2-1 contro lo Sporting in Champions League. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Luis Enrique tiene un control total en el PSG, lo que ha llevado a buenos resultados. #zoomredsport Argomenti discussi: Cassano: Non è un ruffiano, è destinato ad andare via. Mi ha ricordato Luis Enrique; Guardiola contro gli arbitri: Haaland viene troppo preso di mira. Luis Enrique: «Il gol di Dembelé? Come quando premi tutti i pulsanti contemporaneamente alla PlayStation»Luis Enrique ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Lille per 3-0 soffermandosi sulla difesa del suo Psg. ilnapolista.it Cosa rischia Luis Enrique dopo lo spintone a Joao Pedro: il regolamento del Mondiale per Club e della FIFAPer quanto concerne episodi come quello che hanno caratterizzato il dopo partita di Chelsea-Psg, il regolamento del Mondiale per Club stabilisce che in conformità con l'articolo 74 del Codice ... corrieredellosport.it Chivu: "Mettere qualcuno al posto di Luis Henrique Abbiamo messo Diouf. Ho pensato al 4-3-3 ma mi mancava forza in attacco. Hanno fatto più fatica con Pio, ce la siamo giocata con 3 attaccanti. Forse a destra siamo mancati un po' a livello di azioni indi - facebook.com facebook Bergomi: "Nessuno sottolinea abbastanza l'assenza di Dumfries, uno che fa 6-7 gol in stagione. Luis Henrique prova a fare il suo, fa anche qualche volata ma la giocata che determina la fa sempre con timidezza. L'Inter a destra fa grande fatica, attacca pratica x.com

