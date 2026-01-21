Luis Enrique esplode dopo il ko del PSG | Abbiamo perso perché il calcio è una me**da fa schifo

Dopo la sconfitta del PSG contro lo Sporting Lisbona, Luis Enrique ha espresso tutta la sua delusione, commentando con tono amaro e diretto. Il tecnico spagnolo ha sottolineato le difficoltà imprevedibili del calcio, evidenziando come anche una squadra dominante possa uscire sconfitta. Questa reazione mette in luce la natura imprevedibile e spesso insoddisfacente dello sport, al di là dei risultati e delle aspettative.

Luis Enrique non può credere al fatto di aver perso contro lo Sporting Lisbona nonostante il suo PSG avesse dominato la partita: "Questo perché il calcio a volte fa schifo, è una me**a".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

