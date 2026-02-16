Provincia delle GPS 2026 | unica per tutte le classi di concorso si sceglie nella domanda di marzo e vale per due anni Pillole di Question Time
Il Ministero dell’Istruzione ha deciso di rendere uniche le GPS 2026 per tutte le classi di concorso a causa delle richieste di semplificazione. Questa novità permette ai candidati di scegliere la provincia nella domanda di marzo, con validità biennale. Durante il Question Time del 9 febbraio 2026, trasmesso su OrizzonteScuola TV e condotto da Andrea Carlino con l’intervento di Sonia Cannas, docente ed esperta di normativa scolastica, si è parlato anche di questa modifica.
Nel question time del 9 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente ed esperta in normativa scolastica, è stata affrontata una questione rilevante riguardante le Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). L’attenzione si è concentrata in particolare sulla scelta della provincia in fase di inserimento e sulla possibilità di modificarla successivamente. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
GPS e domanda delle 150 preferenze: quali sono le differenze. Pillole di Question Time
Nel question time del 9 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, Andrea Carlino ha chiesto a Sonia Cannas di spiegare le differenze tra GPS e domanda delle 150 preferenze.
La provincia scelta per le GPS può essere al di fuori della regione del concorso: prima i ruoli e poi le supplenze. Pillole di Question Time
Il 9 febbraio 2026, durante il Question Time su OrizzonteScuola TV condotto da Andrea Carlino, Sonia Cannas ha spiegato che la provincia scelta per le GPS può essere diversa da quella del concorso, perché prima si devono valutare i ruoli e poi le supplenze.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
