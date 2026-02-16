Provincia delle GPS 2026 | unica per tutte le classi di concorso si sceglie nella domanda di marzo e vale per due anni Pillole di Question Time

Il Ministero dell’Istruzione ha deciso di rendere uniche le GPS 2026 per tutte le classi di concorso a causa delle richieste di semplificazione. Questa novità permette ai candidati di scegliere la provincia nella domanda di marzo, con validità biennale. Durante il Question Time del 9 febbraio 2026, trasmesso su OrizzonteScuola TV e condotto da Andrea Carlino con l’intervento di Sonia Cannas, docente ed esperta di normativa scolastica, si è parlato anche di questa modifica.

