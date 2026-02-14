La provincia scelta per le GPS può essere al di fuori della regione del concorso | prima i ruoli e poi le supplenze Pillole di Question Time

Il 9 febbraio 2026, durante il Question Time su OrizzonteScuola TV condotto da Andrea Carlino, Sonia Cannas ha spiegato che la provincia scelta per le GPS può essere diversa da quella del concorso, perché prima si devono valutare i ruoli e poi le supplenze. La docente ha sottolineato come questa procedura possa influire sulle assegnazioni, anche se spesso crea confusione tra gli insegnanti. Un esempio concreto riguarda chi ha superato il concorso e può essere chiamato in una provincia diversa da quella di assunzione.

