Temporali e allagamenti | attivati Centri operativi comunali e misure precauzionali

Dopo l'allerta meteo di colore “arancione” diramata ieri (3 dicembre 2025) dalla Protezione Civile (qui l'articolo), diversi Comuni hanno attivato i Centri operativi comunali (Coc) per coordinare soccorsi e prevenire rischi, mentre la cittadinanza è invitata a mantenere comportamenti prudenti. Le. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Temporali e allagamenti: attivati Centri operativi comunali e misure precauzionali

Argomenti simili trattati di recente

#Meteo, Corfù nella morsa del #maltempo: temporali violenti, allagamenti e rischio flash flood nelle prossime ore Vai su Facebook

ALLERTA METEO in Campania, ancora temporali e rischio allagamenti: da quando - La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di livello Giallo dalla mezzanotte fino alle 14 di domani, 4 dicembre. Segnala msn.com

Temporali improvvisi e intensi, nuova allerta meteo in Campania - L'allerta meteo riguarda, in particolare, le seguenti zone: (1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; 3: Penisola Sorrentino- msn.com scrive

Allerta meteo per rischio allagamenti e temporali forti in Emilia-Romagna, Toscana e Lazio il 1º dicembre - Allerta meteo gialla per l'inizio di dicembre: forti temporali e piogge su Emilia- virgilio.it scrive

Protezione Civile: nuovo avviso di allerta meteo, ecco le zone interessate - La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di livello Giallo dalla mezzanotte fino alle 14 di domani, 4 dicembre. Scrive infocilento.it

Nuova allerta meteo gialla in Campania: temporali intensi a partire dal pomeriggio di oggi - La Protezione Civile della Regione Campania, sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emesso un avviso di allerta meteo di livello giallo per temporali. Da ilvescovado.it

Piogge e temporali, scatta l’allerta meteo in Campania fino alle 15 di domani - Allerta meteo in Campania dalle 15 di oggi alle 15 di domani per temporali e rischio idrogeologico localizzato. 2anews.it scrive