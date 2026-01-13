Scattata la procedura per eventi sismici | aperti i Centri operativi comunali

In seguito all’attivazione della procedura per eventi sismici, a Bologna è attiva la Centrale operativa regionale presso l’Agenzia di sicurezza territoriale e protezione civile. Coordinata dal direttore Massimo Camprini, la centrale coordina le operazioni e ha già inviato operatori formati nel territorio per le prime verifiche e valutazioni della situazione.

E’ immediatamente scattata la procedura per eventi sismici: a Bologna è attiva la Centrale operativa regionale nella sede della Agenzia di sicurezza territoriale e protezione civile, coordinata dal direttore Massimo Camprini, i cui operatori formati sono già nel territorio per le prime verifiche. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Leggi anche: Temporali e allagamenti: attivati Centri operativi comunali e misure precauzionali Leggi anche: Lacedonia, Monteverde, Aquilonia: attivati i centri operativi comunali per l'emergenza sismica Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Terremoto in Romagna, attivate le procedure regionali: verifiche in corso - Dopo le due scosse di terremoto avvertite distintamente questa mattina in tutta la Romagna, è scattata immediatamente la procedura regionale prevista per ... ravennanotizie.it

Terremoti: Ingv, nel 2024 quasi 17.000 eventi sismici in Italia - 826 i terremoti localizzati nel 2024 dalla Rete sismica nazionale (Rsn) dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv): in media poco più di 46 eventi sismici al giorno (due in più ... agensir.it

Dopo l’arresto in flagranza di reato di un uomo sopreso a spacciare droga, è scattata la procedura di revoca dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica in cui risiedeva. Il provvedimento è stato avviato a seguito dell’operazione della Polizia di Stato, impegna - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.