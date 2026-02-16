Le indiscrezioni indicano che il nuovo Oppo Find X10 potrebbe integrare la ricarica wireless magnetica, simile a quella di Apple. Questa novità, se confermata, rappresenterebbe un passo avanti per il brand cinese, che sembra voler puntare su funzioni più innovative per attirare gli utenti. Secondo alcune fonti, il dispositivo potrebbe adottare un sistema di ricarica wireless più rapido e pratico, con una tecnologia che sfrutta i magneti per allineare perfettamente il telefono alla basetta di ricarica.

una panoramica delle indiscrezioni recenti segnala una possibile evoluzione magnetica nel prossimo modello di oppo find x10. le voci puntano a magneti integrati ispirati al sistema magSafe, pensati per offrire un allineamento più preciso durante la ricarica wireless e una stabilità maggiore degli accessori collegati. in un contesto android dove la ricarica wireless è ormai diffusa ma non sempre accompagnata da magneti interni, questa ipotesi potrebbe rappresentare un salto decisivo per l’esperienza d’uso. la discussione ruota attorno a quanto sia realistico introdurre una soluzione magnetica nativa nel find x10, evitando a favore l’unico ricorso alle custodie magnetiche. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Prossimo brand android con ricarica wireless magsafe in stile apple

