Galaxy s26 ricarica wireless dati | buone e cattive notizie

Le notizie sul Galaxy S26 si fanno più chiare: alcune fonti confermano che il nuovo modello supporterà la ricarica wireless, ma ci sono anche dettagli meno positivi. Si parla di possibili assenza di magneti interni, cosa che potrebbe influenzare l’uso di accessori magnetici. La data di lancio resta incerta, ma le voci indicano che potrebbe arrivare prima di quanto ci si aspetti. Intanto, gli appassionati seguono attentamente ogni novità, sperando in un device che unisca innovazione e praticità.

Questo testo sintetizza le ultime indicazioni emerse su una nuova generazione di modelli Galaxy S26, focalizzandosi sulle specifiche di ricarica wireless, sulla possibile assenza di magneti interni e sulle potenziali tempistiche di lancio. L’analisi si basa su segnalazioni ufficiali e analisi di mercato che hanno monitorato la posizione di Samsung nel contesto Qi2. galaxy s26: qi 2.2.1 e assenza di magneti interni. Gli elenchi del Wireless Power Consortium hanno registrato tre dispositivi Samsung, corrispondenti ai codici di modello SM-K772, SM-K777 e SM-K778*, che indicano supporto per lo standard Qi 2. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

