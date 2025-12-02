One Time Jazz Quartet
ONE TIME JAZZ QUARTET è composto da 4 musicisti molto noti nel circuito jazz della capitale: VINCENZO LUCARELLI pianoforte, GIORGIO GUARINO sax alto, MARCO RIZZUTO contrabbasso LUCIO TURCO batteria.Il gruppo presenterà brani standard della tradizione jazzistica arrangiati appositamente dal. 🔗 Leggi su Romatoday.it
