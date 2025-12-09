Nuovo appuntamento con Chimica e cucina a Recco | a cena con Vincenzo Bellini

Genovatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Terza serata di Chimica e Cucina a Recco con il Prof. Riccardo Carlini, chimico docente presso il Liceo Artistico “Klee-Barabino” di Genova, che da sempre si occupa di ricerca e divulgazione in ambito scientifico: in questa occasione terrà una conferenza parlando del compositore Vincenzo Bellini. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Ameno, nuovo appuntamento con "I Tè in biblioteca"

Lungomare Fest, domenica 21 settembre nuovo appuntamento all’insegna dello Sport

A Vigolzone nuovo appuntamento con “Un anno in salute”