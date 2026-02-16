Promozione Poker Sparta Castelbolognese E il Gallo alza bandiera bianca
Il Poker Sparta Castelbolognese ha battuto il Gallo con un risultato di 4-1, dopo che quest'ultimo ha deciso di alzare bandiera bianca nel secondo tempo. Baldani e Alessandrini sono stati tra i protagonisti della vittoria, mentre l’allenatore Baldani ha schierato in campo anche Asgarov e Busillo, inseriti a partita in corso. Durante la ripresa, i cambi di formazione hanno visto entrare diversi giocatori come Asgarov, Busillo, Borgognoni, Amato, Colino e altri, contribuendo a mantenere il ritmo del match. La partita si è svolta domenica pomeriggio allo stadio di Castelbolog
Sparta Castelb. 4 Gallo 1 SPARTA CASTELB.: Baldani, Baldi (41’ st Asgarov), Alessandrini, Sabbioni (39’ st Busillo), Tirello (42’ st Borgognoni), Caroli, Tola, Venturoli, Pirazzoli (26’ st Amato), Mainetti (37’ st Colino), Placci. All.: Vittozzi. GALLO: Barbieri, Dovesi, Tucci (34’ st Nyezhentsev), Bertasi, Vitali, Coraini, Pasquini (37’ st Lupusor), Franchi, Cottone (45’ pt Mezzadri), Mangherini (19’ st Malservisi), Berto. All.: Zambrini. Arbitro: Pantera di Faenza. Reti: 12’ pt Pirazzoli (S), 15’ st Venturoli (S), 34’ st Sabbioni (S), 37’ st Lupusor (G), 41’ st Placci (S). Note: ammoniti: Mainetti (S). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Promozione: i porottesi sbancano Gallo col gol di Bini. Oggi Bonacorsi e compagni sfidano la Valsanterno, Casumaro a Castelbolognese. X Martiri ok nel derby, Centese con la capolista
Nel weekend si sono disputate le ultime sfide del girone di andata di Promozione, con risultati importanti e scontri decisivi.
Juventus-Roma, Hermoso alza bandiera biancaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Equilibrio a Castenaso: 1-1 tra Atletico e Sparta.
Promozione. Cattolica in scena con il BakiaPromozione (20ª giornata, calcio d’inizio alle 14.30). Girone C: Anzolavino-Fontanelice, Casumaro-Portuense Etrusca, Comacchiese-Osteria Grande, Sparta Castelbolognese-Solarolo, Felsina-Trebbo, ... ilrestodelcarlino.it
Allo State of Play del 12 febbraio è stato mostrato parte del presente e del futuro di God of War. Da una parte il remake della vecchia trilogia, dall'altra Sons of Sparta, un metroidvania bidimensionale con protagonista un giovanissimo Kratos, già disponibile su - facebook.com facebook