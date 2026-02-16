Promozione Poker Sparta Castelbolognese E il Gallo alza bandiera bianca

Il Poker Sparta Castelbolognese ha battuto il Gallo con un risultato di 4-1, dopo che quest'ultimo ha deciso di alzare bandiera bianca nel secondo tempo. Baldani e Alessandrini sono stati tra i protagonisti della vittoria, mentre l’allenatore Baldani ha schierato in campo anche Asgarov e Busillo, inseriti a partita in corso. Durante la ripresa, i cambi di formazione hanno visto entrare diversi giocatori come Asgarov, Busillo, Borgognoni, Amato, Colino e altri, contribuendo a mantenere il ritmo del match. La partita si è svolta domenica pomeriggio allo stadio di Castelbolog