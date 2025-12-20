Juventus-Roma Hermoso alza bandiera bianca
L’emergenza in casa Roma adesso diventa reale. Oltre alle assenze giustificate causa Coppa d’Africa di Ndicka e El Aynaoui, rischia di fermarsi anche Mario Hermoso per la sfida di stasera allo Stadium contro la Juve. Nella conferenza stampa di Gasperini di ieri era filtrato un cauto ottimismo, ma ad oggi la sistuazione sembra essersi ribaltata. Ecco tutti i dettagli sulle condizioni di Hermoso e sulle ipotesi per sostituirlo. Hermoso out. Dopo le parole incoraggianti in conferenza stampa di Gian Piero Gasperini, oggi le nuvole tornano ad assieparsi sul cielo di Trigoria. Avverte Filippo Biafora dal suo canale Telegram: le condizioni di Mario Hermoso non promettono niente di buono e sembra oramai molto difficile ipotizzare un suo recupero per la partita di stasera. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
