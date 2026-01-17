Il Napoli prosegue la sua marcia in classifica, rafforzando la posizione nonostante le difficoltà evidenti in campo. La recente vittoria, maturata in una partita caratterizzata da incertezze e criticata dagli analisti, testimonia la capacità della squadra di ottenere risultati anche nelle circostanze meno favorevoli. Una conferma che nel calcio, come in ogni sport, l’esito finale può sorprendere, anche quando il gioco non sembra all’altezza.

Il calcio è strano, dice chi non lo pratica con consuetudine. Il Napoli è tornato a vincere nella partita in cui ha mostrato più indecisioni e in cui – secondo gli analisti – non avrebbe meritato di conquistare i tre punti. Ma il calcio segue i suoi percorsi, bisogna conoscerli. La differenza è che stavolta il Napoli è riuscito a segnare. Lo ha fatto subito, con Lobotka, e quantomeno la squadra di Conte (ancora in tribuna, con oggi la squalifica è finita) non ha avuto l’affanno di giocare per sbloccare il risultato. Ne ha avuti altri (di affanni). Hanno sofferto gli azzurri, non poco. Sono ancora convalescenti anche se non è chiara quale sia la malattia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Il Napoli allunga classifica e infermeria. Vince nella partita giocata peggio (it's the football, stupid)

