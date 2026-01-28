‘Zia Pace’ in scena per abbattere le barriere

Dopo aver aperto le porte di un teatro pieno di emozioni, “Zia Pace” torna in scena per rompere le barriere tra pubblico e spettacolo. Lo spettacolo si presenta come un viaggio sincero, che mostra come il teatro possa essere un aiuto reale per migliorare il benessere psichico. Gli attori coinvolgono gli spettatori in una storia che invita a riflettere sulla vita di tutti i giorni, senza filtri né esitazioni.

Un viaggio emotivo che esplora come il teatro possa essere uno strumento di benessere psichico e di riflessione sulla vita quotidiana. Venerdì l’auditorium Pina Renzi di Morciano ospiterà lo spettacolo Zia Pace (sipario alle 21), prodotto dalla compagnia Il Dirigibile e realizzato insieme ai ragazzi del centro diurno dell’Ausl di Forlì. La regia e la sceneggiatura dello spettacolo sono curate da Michele Zizzari, e l’evento fa parte del progetto Teatro e Salute Mentale, nato da un protocollo d’intesa tra gli assessorati regionali alla Cultura. Lo spettacolo Zia Pace si distingue per la sua capacità di esplorare temi profondi, come il confronto tra i vari elementi teatrali: il testo, i personaggi, gli attori, il regista e il pubblico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

