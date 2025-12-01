Concorso I giovani ricordano la Shoah 2025 26 | elaborati da inviare entro il 5 dicembre

C'è tempo fino a venerdì 5 dicembre per l'invio degli elaborati relativi alla nuova edizione del concorso nazionale “I giovani ricordano la Shoah”, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI). L'articolo Concorso “I giovani ricordano la Shoah” 202526: elaborati da inviare entro il 5 dicembre . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

