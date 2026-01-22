Inventiamo una banconota | torna il concorso della Banca d’Italia per le scuole Iscrizioni entro il 3 febbraio

La Banca d’Italia, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, presenta la tredicesima edizione del concorso “Inventiamo una banconota” dedicato alle scuole per l’anno scolastico 20252026. Le iscrizioni sono aperte fino al 3 febbraio. Si tratta di un’opportunità educativa per gli studenti di esplorare il mondo della numismatica e della progettazione, stimolando creatività e conoscenza del valore della moneta.

Per l'anno scolastico 20252026 la Banca d'Italia e il Ministero dell'Istruzione e del Merito propongono la tredicesima edizione del Premio per la Scuola Inventiamo una banconota. Un'iniziativa consolidata, che intende stimolare la riflessione sul valore della moneta come strumento culturale e simbolico, oltre che economico. Il tema scelto per quest'anno invita studenti e studentesse a immaginare La nuova faccia dell'euro: identità, natura e cultura per il futuro. Si tratta di un'occasione per riflettere sul significato della moneta come veicolo di identità collettiva e di trasmissione di valori.

