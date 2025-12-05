Cloudflare di nuovo in down | cos’è successo

Ancora problemi nei server di Cloudflare. La piattaforma globale che fornisce servizi di rete, sicurezza e prestazioni per migliaia di siti web e applicazioni ha registrato un nuovo malfunzionamento che ha reso irraggiungibili, tra gli altri, LinkedIn, DownDetector, X e ChatGPT. La stessa dashboard ufficiale di Cloudflare ha confermato un’anomalia in corso, forse generatasi durante interventi programmati di manutenzione per la mattinata del 5 dicembre. Le segnalazioni del down sono iniziate intorno alle 10 del mattino italiano, proseguendo per diversi minuti. «Il traffico potrebbe essere reindirizzato da questa posizione, pertanto è possibile un leggero aumento della latenza durante questa finestra di manutenzione per gli utenti finali nella regione interessata», si legge in una nota ufficiale. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Cloudflare di nuovo in down: cos’è successo

