Ferrari subito problemi con la SF-26? Hamilton si ferma nel test a Fiorano cos’è successo

Durante i primi test della Ferrari SF-26 a Fiorano, sono emersi alcuni problemi tecnici, portando Hamilton a fermarsi durante una sessione. La presentazione ufficiale della monoposto, avvenuta il 23 gennaio, ha suscitato grande interesse, ma le prime prove evidenziano ancora sfide da affrontare prima dell’inizio del Mondiale di Formula 1 2026.

(Adnkronos) – Grande attesa per la Ferrari SF-26, svelata oggi venerdì 23 gennaio. Il team di Maranello ha presentato la monoposto con cui gareggerà nel Mondiale di Formula 1 2026, con i primi giri sul circuito di casa a Fiorano. Proprio sulla pista casalinga, un episodio ha fatto subito preoccupare i tifosi della Rossa. Cos'è successo? Con Lewis Hamilton al volante, la SF-26 si è fermata dopo il primo giro in mezzo alla pista ed è stato necessario l'intervento del box. I meccanici si sono catapultati in pista per spingere la monoposto nel garage, ma lo stop era ovviamente previsto. Questo perché la prova di una nuova monoposto (in gergo, 'shakedown') non è un test prestazionale, ma un controllo funzionale con un limite di 15 km totali concessi dalla Fia.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leclerc e Hamilton hanno mostrato le nuove tute Ferrari per il 2026 e ciò che salta subito all'occhio è la forte presenza del bianco, che campeggia su spalle, collo e lateralmente la tuta. Nell'attesa di vedere come sarà la nuova #SF26, vi piacerebbe qualora fos - facebook.com facebook