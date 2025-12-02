LIVE Nuoto Europei vasca corta 2025 in DIRETTA | azzurri d’oro nella 4×50 sl dopo 14 anni! Argento e record italiano per Quadarella e 4×50 sl donne
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORARI DI OGGI E AZZURRI IN GARE 20.39: Che gara degli azzurri! In crescendo, con Deplano che ha tenuto a bada i più forti delle altre squadre, Zazzeri che ha portato davanti l’Italia, Guatti che ha fatto la differenza, l’uomo che non ti aspetti e poi Ce4ccon che ha controllato gestendo al meglio il vantaggio 20.37. OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! 1’22?90 RECORD ITALIANO EGUAGLIATO DAGLI AZZURRI CHE TORNANO SUL GRADINO PIU’ ALTO DEL PODIO EUROPEO DOPO 14 ANNI! 20.37: Italia, Ucraina, Polonia ai 150 20..37: Ai 100 Italia, Croazia, Estonia 20. 🔗 Leggi su Oasport.it
