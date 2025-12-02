CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI NUOTO 20.47: Per oggi è tutto. Grazie per averci seguito e appuntamento a domani alle 10.00 per la seconda sessione di batterie. Buona serata! 20.45: Inizia alla grande l’Europeo per i colori azzurri. Arriva l’oro, 14 anni dopo l’ultima vittoria, per la 4×50 stile libero uomini di Deplano, Zazzeri, Guatti e Ceccon. Due gli argenti con record italiano per l’Italia: la 4×50 stile libero donne, con un pizzico di rammarico e Simona Quadarella nei 400 stile libero di altissima qualità. In finale per l’Italia vanno Silvia Di Pietro nei 50 farfalla, Stefanì e Busa nei 50 farfalla uomini, Cerasuolo e Martinenghi nei 100 rana, Mora nei 200 dorso. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Nuoto, Europei vasca corta 2025 in DIRETTA: ORO 4×50 sl uomini, argenti per Quadarella e 4×50 sl donne. Primi nel medagliere!