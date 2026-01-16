Probabili formazioni Cagliari Juve | David unica punta ballottaggi a centrocampo e sulla sinistra Le possibili scelte

Ecco le probabili formazioni di Cagliari e Juventus, con alcuni dubbi di formazione. David potrebbe essere l’unica punta, mentre a centrocampo e sulla sinistra si registrano alcuni ballottaggi. Locatelli è in dubbio per squalifica, e Koopmeiners si prepara per una possibile maglia da titolare. La sfida si preannuncia aperta, con scelte ancora da definire per entrambe le squadre.

Probabili formazioni Cagliari Juve, dubbi sulla sinistra per il tecnico. Locatelli a rischio squalifica, Koopmeiners scalda i motori per una maglia. La Juventus vola in Sardegna per l'anticipo del sabato sera, una sfida che nasconde numerose insidie e richiede la massima concentrazione tattica. Luciano Spalletti ha studiato a fondo le contromosse per arginare i rossoblù e le ultime indicazioni sulle orobabili formazioni delineano un undici pronto alla battaglia, seppur con qualche logico dubbio di formazione. Il sistema di gioco prescelto rimane il solido 4-2-3-1, marchio di fabbrica che garantisce equilibrio tra le due fasi.

