Cicatrici dell’anima | la bellezza ritrovata al via la mostra ai Cantieri Culturali alla Zisa
Sarà inaugurata sabato 13 dicembre 2025 a Palermo, presso le Tre navate dei Cantieri Culturali alla Zisa, alle ore 15,30 la mostra “Cicatrici dell’anima: la bellezza ritrovata” di Zino Citelli con la collaborazione di Ornella Schirò.Due talenti che si uniscono per dare vita ad un progetto, nato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Approfondisci con queste news
Violenza, le cicatrici invisibili che restano nel corpo e nell’anima delle donne e dei bambini - facebook.com Vai su Facebook