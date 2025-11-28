Cicatrici dell’anima | la bellezza ritrovata al via la mostra ai Cantieri Culturali alla Zisa

Palermotoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà inaugurata sabato 13 dicembre 2025 a Palermo, presso le Tre navate dei Cantieri Culturali alla Zisa, alle ore 15,30 la mostraCicatrici dellanima: la bellezza ritrovata” di Zino Citelli con la collaborazione di Ornella Schirò.Due talenti che si uniscono per dare vita ad un progetto, nato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Cicatrici Dell8217anima Bellezza Ritrovata