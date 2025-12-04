Il magico Natale ai Cantieri Culturali alla Zisa con la mostra mercato del regalo fatto a mano

Palermotoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Allo Spazio Zero dei Cantieri Culturali alla Zisa, il Natale arriva in anticipo con tre giornate dedicate alla creatività e alle piccole produzioni locali. Dal 5 al 7 dicembre, dalle 11.00 alle 20.00, il pubblico potrà immergersi in un percorso fatto di materiali, colori e storie: un invito a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

il magico natale ai cantieri culturali alla zisa con la mostra mercato del regalo fatto a mano

© Palermotoday.it - Il magico Natale ai Cantieri Culturali alla Zisa con la mostra mercato del regalo fatto a mano

News recenti che potrebbero piacerti

Il magico Natale ai Cantieri Culturali alla Zisa con la mostra mercato del regalo fatto a mano - Allo Spazio Zero dei Cantieri Culturali alla Zisa, il Natale arriva in anticipo con tre giornate dedicate alla creatività e alle piccole produzioni locali. Da mondopalermo.it

Cerca Video su questo argomento: Magico Natale Cantieri Culturali