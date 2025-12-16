Firenze Gabriele Lavia visita la Fondazione Franco Zeffirelli
Gabriele Lavia ha visitato la Fondazione Franco Zeffirelli a Firenze, lasciando un segno di rispetto e riconoscimento per il grande maestro. L'incontro ha rafforzato il legame tra il mondo del teatro e la memoria artistica della città, sottolineando l'importanza di preservare e valorizzare l'eredità culturale di Zeffirelli.
Firenze, 16 dicembre 2025- Una visita straordinaria, carica di emozione e memoria, alla Fondazione Franco Zeffirelli. Il Maestro Gabriele Lavia è stato accolto dal presidente della Fondazione, Pippo Zeffirelli, in quello che rappresenta uno " dei luoghi simbolo delle arti e dello spettacolo in Italia ", come ha sottolineato Lavia. Per la prima volta, il grande interprete e regista ha visitato il “tempio” che custodisce oltre settant’anni di storia del teatro, dell’opera e del cinema, un patrimonio artistico e culturale unico al mondo. Nelle sale della Fondazione prende forma il racconto di una vita interamente dedicata alla bellezza, alle radici profonde di quelle arti che hanno segnato — e continuano a segnare — generazioni di scenografi, registi e costumisti a livello internazionale. Lanazione.it
