Città della Pieve coppia trovata morta in casa Ipotesi femminicidio-omicidio
Un uomo e una donna sono stati trovati morti in casa in una frazione di Città della Pieve, in provincia di Perugia. Tra le ipotesi al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto c'è anche che possa trattarsi di un femminicidio-suicidio. Sembra che i due fossero stati legati in passato da una relazione. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
