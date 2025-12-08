Accoltellamento in piazza Italia Lite tra due gruppi per una sigaretta negata poi spunta un coltello | ferita una coppia di fidanzati 25enni e un giovane della banda rivale

Un violento episodio si è verificato questa sera in piazza Italia a Maniago, dove una lite tra due gruppi per una sigaretta negata è degenerata in un accoltellamento. Tre persone sono rimaste ferite, tra cui una giovane coppia di 25enni e un altro ragazzo coinvolto nel confronto. La polizia sta indagando sulle cause e sui responsabili dell'accaduto.

?MANIAGO - Accoltellamento questa sera, 8 dicembre, in piazza Italia a Maniago. Il bilancio è di una 25enne ferita alla coscia sinistra e portata all'ospedale e di due ragazzi che hanno. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Accoltellamento in piazza Italia. Lite tra due gruppi per una sigaretta negata, poi spunta un coltello: ferita una coppia di fidanzati 25enni e un giovane della banda rivale

Leggi anche questi approfondimenti

Olbia, accoltellamento in piazza: gli aggressori accusati di tentato omicidio La polizia ha denunciato tre persone - facebook.com Vai su Facebook

Accoltellamento in piazza Italia. Lite tra due gruppi per una sigaretta negata, poi spunta un coltello: ferita una coppia di fidanzati 25enni e un giovane della banda rivale - Il bilancio è di una 25enne ferita alla coscia sinistra e portata all'ospedale e di due ragazzi che ... Scrive msn.com