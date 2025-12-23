Il prezzo dell’oro non arresta la sua corsa | vicino ai 4.500 dollari l’oncia

Il prezzo dell’oro ha raggiunto i 4.483,54 dollari l’oncia, superando il precedente record di ottobre. Questa crescita evidenzia un andamento positivo del mercato dei metalli preziosi, influenzato da fattori economici e geopolitici. Analizzare le dinamiche di questo settore è importante per comprendere le possibili implicazioni per investitori e consumatori. Di seguito, un approfondimento sull’andamento recente e le prospettive future del prezzo dell’oro.

Un nuovo record è stato toccato dall' oro, che ha raggiunto i 4.483,54 dollari l'oncia superando il precedente record raggiunto a ottobre. Il metallo prezioso con consegna a febbraio (Comex) è scambiato a 4.514,20 dollari l'oncia con una crescita dell'1%. L'oro si avvia quindi a una chiusura di anno con rialzi record e Goldman Sachs prevede per il 2026 un prezzo medio di 4.900 dollari l'oncia. In aumento anche il prezzo dell' argento, che è vicino ai 70 dollari l'oncia e che segna un rialzo del 138% da inizio anno. Il platino invece supera i 2.000 dollari, segnando un aumento annuo del 125% e raggiungendo livelli che mancavano dal 2008.

