In Piazza Dante a Napoli, il 19 febbraio si svolgerà una giornata di screening gratuiti organizzata da “Prevenzione è Salute”, un’iniziativa nazionale che mira a sensibilizzare i cittadini sull'importanza della prevenzione attraverso visite gratuite e informazione.

In Piazza Dante a Napoli, arriva “Prevenzione è Salute”, campagna nazionale dedicata alla prevenzione con screening ed educazione alla salute. Nel 2026 la tappa campana, a cui sono state invitate le istituzioni, è la quarta delle 19 previste nei principali capoluoghi di regione. L'obiettivo è quello di portare la prevenzione direttamente tra i cittadini, favorendo informazione, consapevolezza e accesso a controlli gratuiti. Nella speranza che lei possa partecipare e dare visibilità all'iniziativa, al fine di coinvolgere i cittadini, resto a disposizione per qualsiasi approfondimento. 🔗 Leggi su 2anews.it

Screening gratuiti in Piazza Dante a Napoli, il 19 febbraio Prevenzione è Salute

Il 3 febbraio, in piazza Verdi a Palermo, si svolgerà la campagna “Prevenzione è Salute”.

Il 14 febbraio, l’ASL Napoli 2 Nord organizza una giornata dedicata alla prevenzione oncologica.

