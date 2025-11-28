Visite dermatologiche gratuite di Progetto Melanoma per i cittadini residenti nella Provincia di Pisa
Grazie al prezioso impegno dei Volontari del Charity Shop ANT di Via Rossini 69 a Pontedera, da anni ormai Fondazione ANT è presente nella zona di Pontedera con le proprie attività di sensibilizzazione sull’importanza dell’ assistenza domiciliare gratuita e specializzata ai malati di tumore e con. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Le visite dermatologiche sono fondamentali per mantenere la salute della pelle e prevenire patologie anche gravi. Il dermatologo è in grado di individuare precocemente alterazioni cutanee, come nei sospetti o lesioni precancerose, permettendo diagnos - facebook.com Vai su Facebook
Progetto Melanoma Ant, visite gratuite: al via le prenotazioni - Firenze, 14 maggio 2024 – Dopo la prima giornata di visite gratuite di Progetto Melanoma Ant che si è svolta a fine febbraio, arriva il secondo appuntamento con la prevenzione oncologica gratuita a ... Come scrive lanazione.it
Prevenzione: con Ant visite gratuite contro il melanoma e i tumori della tiroide - Il 2 dicembre sarà la volta di Progetto Melanoma, con visite dermatologiche gratuite per la prevenzione del melanoma, il 5 dicembre di Progetto Tiroide ANT, con visite ecografiche gratuite per la ... Riporta pisatoday.it
Visite gratuite per la prevenzione del melanoma - L’Associazione Romagnola ricerca tumori (ARRT) propone anche quest’anno il suo progetto di prevenzione del melanoma offrendo visite dermatologiche gratuite. Da ilrestodelcarlino.it