Visite dermatologiche gratuite di Progetto Melanoma per i cittadini residenti nella Provincia di Pisa

Grazie al prezioso impegno dei Volontari del Charity Shop ANT di Via Rossini 69 a Pontedera, da anni ormai Fondazione ANT è presente nella zona di Pontedera con le proprie attività di sensibilizzazione sull’importanza dell’ assistenza domiciliare gratuita e specializzata ai malati di tumore e con. 🔗 Leggi su Pisatoday.it