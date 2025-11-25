Prevenzione | con Ant visite gratuite contro il melanoma e i tumori della tiroide

Grazie al prezioso impegno dei volontari della Delegazione di Pisa, anche nel secondo semestre 2025 Fondazione ANT porterà le visite gratuite di prevenzione a Pisa.Il 2 dicembre sarà la volta di Progetto Melanoma, con visite dermatologiche gratuite per la prevenzione del melanoma, il 5 dicembre. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

