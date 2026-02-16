Presidente Serie A | Incontro società-arbitri Su Kalulu-Bastoni protocollo assurdo

Il presidente della Serie A ha criticato duramente il protocollo applicato durante l'incontro tra società e arbitri, definendolo “assurdo” a causa delle regole troppo rigide. La decisione di adottare questo protocollo ha suscitato numerose proteste tra le squadre, che temono di essere penalizzate ingiustamente durante le partite. In particolare, l’episodio tra Kalulu e Bastoni ha acceso il dibattito sulla gestione delle situazioni di gioco e sulle norme in vigore.

La riunione odierna della Lega Serie A ha affrontato temi centrali per lo sviluppo e la governance del campionato, con un focus operativo su strumenti di valorizzazione dell’offerta multimediale, iter di bilancio, regole di gioco e dinamiche d’arbitraggio. Le indicazioni emerse indicano una direzione orientata a consolidare contenuti, procedure uniformi e opportunità internazionali senza perdere di vista la redditività e la trasparenza delle scelte. avvio della trattativa per acquisire la maggioranza del fantacalcio, finalizzata a integrare contenuti visivi e a offrire un prodotto sempre più appetibile agli appassionati. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Ezio Maria Simonelli, presidente della Serie A, ha annunciato che le società e gli arbitri si incontreranno presto per discutere delle recenti polemiche sui protocolli.

Il difensore del Milan, Pierre Kalulu, è stato espulso durante la partita contro l'Inter perché Bastoni ha simulato un contatto, portando a polemiche sull'uso del VAR.

