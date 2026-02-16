Presidente Serie A | Incontro società-arbitri Su Kalulu-Bastoni protocollo assurdo
Il presidente della Serie A ha criticato duramente il protocollo applicato durante l'incontro tra società e arbitri, definendolo “assurdo” a causa delle regole troppo rigide. La decisione di adottare questo protocollo ha suscitato numerose proteste tra le squadre, che temono di essere penalizzate ingiustamente durante le partite. In particolare, l’episodio tra Kalulu e Bastoni ha acceso il dibattito sulla gestione delle situazioni di gioco e sulle norme in vigore.
La riunione odierna della Lega Serie A ha affrontato temi centrali per lo sviluppo e la governance del campionato, con un focus operativo su strumenti di valorizzazione dell'offerta multimediale, iter di bilancio, regole di gioco e dinamiche d'arbitraggio. Le indicazioni emerse indicano una direzione orientata a consolidare contenuti, procedure uniformi e opportunità internazionali senza perdere di vista la redditività e la trasparenza delle scelte. avvio della trattativa per acquisire la maggioranza del fantacalcio, finalizzata a integrare contenuti visivi e a offrire un prodotto sempre più appetibile agli appassionati.
Simonelli (presidente Serie A) dopo l’Assemblea di Lega: «Faremo un incontro tra le società e gli arbitri. Kalulu Bastoni? Protocollo assurdo»
Ezio Maria Simonelli, presidente della Serie A, ha annunciato che le società e gli arbitri si incontreranno presto per discutere delle recenti polemiche sui protocolli.
Bastoni-Kalulu, Simonelli (Serie A): “Protocollo Var non adeguato, 23 marzo incontro tra arbitri e club”
Il difensore del Milan, Pierre Kalulu, è stato espulso durante la partita contro l'Inter perché Bastoni ha simulato un contatto, portando a polemiche sull'uso del VAR.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha parlato dopo l’Assemblea di Lega: queste le sue dichiarazioni sui temi d’attualitàSimonelli, presidente della Lega Serie A, ha parlato dopo l’Assemblea di Lega: queste le sue dichiarazioni sui temi d’attualità Il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, ha parlato in co ... calcionews24.com
Var e polemiche, Simonelli: Il 23 marzo incontro di club e allenatori con RocchiIl presidente della Lega di Serie A annuncia una riunione dopo le polemiche di Inter-Juve ... msn.com
