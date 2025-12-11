Bilancio presentate le linee guida ai Quarteri | Nei prossimi tre anni oltre 120 milioni di investimenti

Venerdì sera, l’assessore al bilancio Vittorio Cicognani ha illustrato ai Comitati territoriali di Quartiere le linee guida del Bilancio di Previsione 2026-2028 e del Piano Investimenti 2026-2028, evidenziando un impegno di oltre 120 milioni di euro in investimenti nei prossimi tre anni.

