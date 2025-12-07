Premio Mondello Arte Expo 2025 al sociologo Francesco Pira | riconoscimento alla ricerca e all’impegno civile

È stato conferito al professor Francesco Pira, docente associato di Sociologia dell’Università di Messina, saggista e giornalista, il Premio Internazionale Mondello Arte Expo 2025. La cerimonia si è svolta nel pomeriggio di venerdì 5 dicembre all’Hotel Conchiglia d’Oro di Mondello, a Palermo, in. 🔗 Leggi su Messinatoday.it