Premio Mondello Arte Expo 2025 al sociologo Francesco Pira | riconoscimento alla ricerca e all’impegno civile
È stato conferito al professor Francesco Pira, docente associato di Sociologia dell’Università di Messina, saggista e giornalista, il Premio Internazionale Mondello Arte Expo 2025. La cerimonia si è svolta nel pomeriggio di venerdì 5 dicembre all’Hotel Conchiglia d’Oro di Mondello, a Palermo, in. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Approfondisci con queste news
Al prof. Francesco Pira il Premio Internazionale Mondello Arte Expo 2025 #Sicilia #Attualita - facebook.com Vai su Facebook
Leonardo #SanPietro con il suo Festa con casuario vince il Premio Mondello Opera italiana: “Un romanzo che parla dei giovani, la generazione che cerca una ragion d’essere in un mondo che non la contempla” @PremioMondello Vai su X
Consegnato a Francesco Pira il “Premio Internazionale Mondello Arte Expò 2025” - E’ stato consegnato al professor Francesco Pira, Associato di Sociologia dell’Università di Messina, saggista e giornalista in una toccante cerimonia, venerdì 5 dicembre 2025 nel pomeriggio, presso l’ ... Secondo quilicata.it
Al professor Francesco Pira il Premio Internazionale Mondello Arte Expo 2025 - Il professor Francesco Pira, Associato di Sociologia dell’Università di Messina, saggista e giornalista riceverà alle 17 di venerdì 5 dicembre 2025 presso l’Hotel Conchiglia D’Oro di Mondello (Palermo ... Lo riporta licatanet.it
A Francesco Pira il Premio Internazionale Mondello Arte Expo 2025 - "Per il suo impegno sociale nel campo della ricerca scientifica sui fenomeni in materia di disagio giovanile e cyberbullismo" ... Lo riporta lasicilia.it