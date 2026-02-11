Preghiera del mattino 11 Febbraio 2026 | Aiutami a testimoniarti al mondo

Venerdì mattina, molti italiani si sono messi in ascolto della tradizionale preghiera del mattino, affidando la giornata a San Giuseppe, Custode del Redentore. La richiesta è semplice: chiedere protezione e la forza per testimoniare la propria fede al mondo. È un momento di fede che si ripete ogni giorno, un gesto che molti trovano utile per affrontare le sfide quotidiane.

Il mercoledì ci affidiamo a San Giuseppe, Custode del Redentore. Inizia la giornata con la preghiera del mattino per invocare la sua protezione e ricevere il dono della costanza nella fede. San Giuseppe, tu hai accarezzato Gesù e sei vissuto per Lui insieme a Maria. Aiutami a vedere Gesù nei poveri, in coloro che fanno fatica a vivere e cercano una mano amica che trasmetta il calore di Dio (card. Angelo Comastri). Chiediamo l’intercessione di San Giuseppe e di Nostra Signora di Lourdes che si festeggia oggi 11 febbraio, per iniziare e trascorrere una giornata serena e tranquilla. Fa’, o Signore, che tutte le circostanze della nostra vita e le doti della nostra personalità siano occasione per vivere e per comunicare agli uomini la Tua Signoria, piena di misericordia e di pace. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

Questa mattina, alle nove, una folla si è radunata davanti alla chiesa per recitare la preghiera del mattino.

Domani mattina, alle prime luci, molti si sveglieranno con una preghiera semplice e sincera: “Aiutami ad annunciarti”.

