Preghiera del mattino 9 Febbraio 2026 | Aiutami a non avere paura

Questa mattina, alle nove, una folla si è radunata davanti alla chiesa per recitare la preghiera del mattino. Le persone si sono messe in silenzio, chiedendo aiuto e coraggio per affrontare la giornata. Il lunedì, dedicato allo Spirito Santo, si è aperto con un momento di fede e di speranza per tutti i presenti.

Il lunedì è il giorno dedicato allo Spirito Santo: ricevi la sua luce con questa preghiera del mattino. Affidati a Colui che ti guida, consiglia e conforta con la forza del suo Amore. L’anima mia Vi adora, il mio cuore Vi benedice e la mia bocca Vi loda, o santa ed indivisibile Trinità: Padre Eterno, Figliuolo unico ed amato dal Padre, Spirito consolatore che procedete dal loro vicendevole amore. Celebriamo e lodiamo la Santissima Trinità affinché la Sua potenza scenda su ognuno di noi donandoci una forza sempre nuova per la nostra debole fede. Ogni giorno della settimana, secondo il calendario della Chiesa Romana, ha una sua devozione particolare. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino 9 Febbraio 2026: “Aiutami a non avere paura” Approfondimenti su Preghiera Mattino Preghiera del mattino del 8 Febbraio 2026: “Aiutami ad annunciarti” Domani mattina, alle prime luci, molti si sveglieranno con una preghiera semplice e sincera: “Aiutami ad annunciarti”. Preghiera del mattino del 1 Febbraio 2026: “Aiutami a fare la Tua volontà” Questa mattina, nella giornata di festa, i fedeli si sono riuniti per pregare insieme. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Daily Divine Mercy Chaplet Monday February 9 2026 Entering the Heart of Our Lord #holyrosarytoday Ultime notizie su Preghiera Mattino Argomenti discussi: Haradinaj alla cerimonia della preghiera mattutina in cui Trump pronuncerà il discorso principale; Elezioni provinciali, cambia il seggio; Preghiera del mattino del 3 Febbraio 2026: Donami la perseveranza; Preghiera del mattino del 7 Febbraio 2026: Guidami all’amore. Accordo per Gaza, tanta gioia alla preghiera ebraica del mattino a Gerusalemme(Agenzia Vista) Gerusalemme, 09 ottobre 2025 La preghiera del mattino (Shacharit) davanti alle mura della Città Vecchia di Gerusalemme in un tripudio di gioia dopo l'annuncio di Trump sugli accordi ... ilmattino.it Preghiera del mattino del 1 Febbraio 2026: Aiutami a fare la Tua volontàCelebriamo la Santissima Trinità con la preghiera del mattino per lodare il Signore e rinnovare la nostra fede in questa Domenica di festa. lalucedimaria.it PREGHIERA DEL MATTINO Dio Padre buono! Fammi cominciare questa giornata nella fiducia che ripongo in te. Oggi, posso riposarmi un po’ dai miei compiti e dalla mia vita quotidiana. Grazie. Permettimi di riprendere fiato. La tua parola, che presto ascolter facebook

