Albero si abbatte sulla carreggiata e trascina i fili della corrente elettrica | arrivano i vigili del fuoco

Questa mattina, a Baia e Latina, un albero si è abbattuto sulla strada, causando l’interruzione della corrente. L’albero ha trascinato con sé i fili dell’alta tensione, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono arrivati subito i soccorritori per mettere in sicurezza l’area e riparare i danni causati dal maltempo. Nessuno si è fatto male.

