Gestione delle aree verdi Comune annulla il bando dopo la protesta delle associazioni

Il Comune di Caserta ha deciso di revocare il bando per la gestione delle aree verdi, dopo le proteste delle associazioni. La decisione arriva in seguito alle critiche e alle richieste di chiarimenti, che avevano messo in luce alcune criticità nel regolamento. Ora, l’amministrazione dovrà rivedere il documento e trovare un nuovo modo per affidare le aree senza scatenare altre proteste.

Dopo le proteste arriva il dietrofront sul regolamento per l’affidamento delle aree verdi, senza finalità di lucro, a Caserta. Il dirigente Luigi Vitelli, infatti, ha annullato l’avviso pubblico per la presenza di “errori materiali che incidono sulla correttezza e completezza dell’atto amministrativo”. Il dietrofront arriva dopo che diverse associazioni avevano manifestato perplessità sul bando che conteneva beni già regolati da patti di collaborazione. Tra questi Villa Giaquinto, la villetta di via Arno, la Villa S.M. delle Beatitudini al Parco degli Aranci, la villetta Salvo D’Acquisto al Rione Tescione ma anche la villetta di San Clemente, al momento chiusa e inagibile e che è di proprietà dell’Istituto diocesano di Sostentamento del Clero, e anche spazi dell’Acer.🔗 Leggi su Casertanews.it

Approfondimenti su Comune Caserta

Le associazioni locali esprimono il loro disappunto riguardo alla riqualificazione di Piazza Fontana a Taranto, nel centro storico.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Comune Caserta

Argomenti discussi: Progetto di rinverdimento dello spazio pubblico fuori dal centro storico; Presentati i primi interventi di salvaguardia della biodiversità nelle aree verdi a margine delle strade provinciali di Bologna; Quando le aree verdi ci cambiano la vita; L'Università del patrimonio verde.

«Gestione insufficiente delle aree verdi in città». Le opposizioni criticano la scarsa attenzione dell’ArengoASCOLI I gruppi consiliari di opposizione Ascoli bene comune, Ascolto & Partecipazione e Partito democratico hanno accolto con scetticismo il progetto di piantumazione degli alberi presso il Parco ... corriereadriatico.it

Bertinoro cerca ‘alleati’ per curare le aree verdi e la maxi rotondaIl Comune ha lanciato un bando rivolto a soggetti intenzionati a realizzare l’isola centrale alla Panighina e un avviso pubblico che permette alle associazioni di collaborare nella gestione dei beni ... ilrestodelcarlino.it

La gara per la gestione delle aree verdi non è una semplice questione tecnica, ma una scelta che incide sul modello di città e di democrazia. Inserire nel bando anche spazi già riconosciuti come beni comuni e che sono oggetto di Patti di Collaborazione si - facebook.com facebook

MASE * LUPO: «INIZIATO IL CONFRONTO SULLA GESTIONE NELLE AREE PROTETTE, CON I MASSIMI ESPONENTI DI 18 PARCHI NAZIONALI» x.com